Beach tennis, memorial "Paolo Farneti"

Nel servizio le interviste a Rossella Santilli, giornalista e moglie di Paolo Farneti e a Luca Guazzati, giornalista

"Noi in questi 30 anni da quando ha chiuso la Gazzetta - dice la giornalista Rossella Santilli - ci siamo un po' persi, ma in nome di Paolo Farneti ci siamo risentiti e a me è venuta l'idea di fare qualcosa che lo ricordasse nella terra che lo ha accolto"

Un torneo di beach tennis per ricordare Paolo Farneti. Prima direttore di Avvenire a Roma, poi la grande esperienza marchigiana. Fondatore de "La Gazzetta di Ancona" dall'86 fino al 92 quando le vicede giudiziarie dell'editore Longarini travolsero anche la sua galassia di comunicazione. Tennis perché Farneti ha sempre creduto nei ragazzi. I suoi gazzettieri, infatti, erano giovanissimi, quasi tutti praticanti. Ben dieci. E tutti ammessi all'esame. Un progetto pionieristico, oggi ricordato a 4 anni dalla sua morte.

"Da praticante, poi da vice capo cronista - dice il giornalista Luca Guazzati - ho insegnato anche agli altri. Quindi, non solo lui mi ha insegnato il mestiere ma sono riuscito a trasferirlo"

Un segno lasciato impresso nelle Marche nei confronti di un'intera generazione di giornalisti. Una di loro, Rossella Santilli, diventò sua moglie che dice: "Chiuse le gazzette, una sera ci siamo incontrati per una festa di una ex collega. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo trovati innamorati. E quindi per me è stato il direttore, il giornalista e il grande amore della mia vita"