Volley, Ancona pronta per gli Europei: l'Italia in pole position

Ci siamo, è partita la quattro-giorni più attesa per la pallavolo marchigiana, vale a dire la parte finale del girone eliminatorio dei campionati europei che avrà come sede Ancona. Estonia-Svizzera e Belgio-Germania sono le gare in programma oggi con l'Italia che invece scenderà in campo domani alle 21 contro la Svizzera e poi mercoledì, stessa ora, contro la Germania. Gli azzurri sono già qualificati per gli ottavi grazie alle tre vittorie nella prima parte del girone e ora puntano ad arrivare primi. Nell'Italvolley, a proseguire la lunga tradizione di giocatori locali, tre marchigiani: due acquisiti cioè il libero e lo schiacciatore della Lube, Balaso e Bottolo e uno di nascita, il centrale osimano ora a Verona, Mosca. Azzurri a Portonovo di Ancona in ritiro da sabato pomeriggio. Questa mattina e nel pomeriggio a Camerano a porte chiuse. Nello staff di De Giorgi anche il medico, il pesarese Piero Benelli. Nulla è lasciato al caso, si viaggia una partita alla volta anche con la qualificazione acquisita alla seconda fase. Tutto esaurito il pala Rossini per le gare degli azzurri.