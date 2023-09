Torna il crocifisso della Scala Santa

Era il 24 agosto 1941. L'Italia e il mondo intero erano in guerra. E a Loreto arrivava questo crocifisso ligneo, simbolo di pace posizionato sulla sommità della Scala Santa. L'arcivesvovo di allora, Gaetano Malchiodi, lo benediva e lo consacrava alla memoria dei caduti.

Da allora e per ottantadue anni il grande crocifisso, di cui si ignora l'autore ma la cui mano è stata riconosciuta come altamente qualificata, è rimasto lì, quasi ad accogliere le migliaia di pellegrini che ogni anno percorrono la scala. Un oggetto artistico non secolare ma comunque di grande valore devozionale che dopo oltre ottanta anni aveva bisogno di un restauro. L'operazione è stata ora realizzata a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto guidata dallo scorso agosto da Paolo Niccoletti, nuovo presidente. Un restauro conservativo: la parte più importante è stata una pulitura. Il legno era stato trattato con resine sintetiche che nel corso degli anni lo avevano rovinato. Adesso sono stati usati prodotti naturali, come olio di lino cotto e cera d'api. Sostanze che danno al legno un aspetto più naturale ma che richiederanno più cure. "Questa croce - sottolinea monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo di Loreto - ci ricorda il primato della persona da cui scaturisce l'impegno per la pace, quanto mai attuale".