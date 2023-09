Staffolo, chiude lo storico bar

Arroccato tra le valli dell’Esino e del Musone, Staffolo ha visto negli ultimi anni un progressivo calo della popolazione. Un inverno demografico che è mal comune nei paesi dell’entroterra, e che spesso marcia in parallelo con una vera e propria ritirata dei servizi sul territorio.

Un solo medico di base per oltre 2000 abitanti. Da mesi si sta cercando di trovarne almeno altri due per poter coprire le esigenze della popolazione. A differenza di altri comuni dell’entroterra, però, il paese è riuscito a mantenere almeno un bancomat sul proprio territorio.

La chiusura del bar storico del paese ha fatto in questi giorni molto scalpore: viene meno uno dei punti di ritrovo della comunità. Una scelta, quella della famiglia Morici, collegata alle difficoltà di trattenere i giovani sul territorio.

In questi anni, sono state introdotte azioni per frenare questa tendenza. Trecento euro all’anno alle giovani coppie che si stabiliscono qui, a patto che rimangano per almeno tre anni, e incentivi per le imprese, soprattutto nel settore agricolo.

Nel servizio le interviste al barista Simone Morici e al sindaco di Staffolo Sauro Ragni