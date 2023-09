Pacchi alimentari contro la povertà: "Cresce la domanda, italiani in aumento"

Adra, l'agenzia umanitaria della chiesa avventista del settimo giorno, ogni settimana distribuisce generi alimentari alla sua sede a Jesi. Le famiglie iscritte all'elenco dei beneficiari sono circa 120, in base a Isee e condizione economica. I numeri sono in crescita dopo la pandemia, con una prevalenza di persone di cittadinanza estera ma con gli italiani che aumentano costantemente.

Tante donne, ma anche uomini, giovani e anziani. Molti lavorano, ma gli aumenti per le spese e per la casa li mettono in difficoltà nell'arrivare a fine mese.

Nel servizio l'intervista con Michele Abiusi, direttore ADRA di Jesi.