Casagrande, il ritorno ad Ascoli: "Dalla democracia corinthiana alla droga, la mia vita da bomber"

Il comune di Ascoli ha dato la civica benemerenza all'ex bomber bianconero, il brasiliano Walter Casagrande, grande protagonista della seconda metà degli anni 80. E' stata l'occasione per ripercorrere una carriera estrema: dalle magie in campo all'impegno socio-politico fino agli abissi della droga. “All'inizio fu una sfida venire in Italia, l'anno prima avevo vinto la Coppa dei Campioni con il Porto. Volevo venire a giocare in Italia poi mi sono innamorato di Ascoli, ho capito la gente, la squadra, la società” ha spiegato in consiglio comunale. Ha partecipato alla festa dei 125 anni: per i tifosi è ancora un idolo. A lui si lega uno dei periodi d'oro dell'Ascoli di Rozzi in serie A nella seconda metà degli anni Ottanta.