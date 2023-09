Amazon chiama le imprese: "Investite sul digitale"

Mentre proseguono i lavori di realizzazione dell'hub di Jesi, Amazon incontra alcune decine di piccole e medie imprese marchigiane: sono oltre 600 quelle presenti oggi sulla piattaforma, il 45 per cento ha esportato i propri prodotti. L'incontro ospitato dalla camera di commercio - spiega Bianca Maria Martinelli, dirigente di Amazon - è finalizzato a convincere le imprese a intraprendere un percorso di trasformazione per crescere nei mercati internazionali. Per il presidente della Camera di commercio Gino Sabatini l'e-commerce deve essere complementare al commercio tradizionale, con il quale non deve entrare in conflitto. Tra le imprese presenti, diverse sono nate da poco e hanno subito puntato sulla vendita digitale come l'imprenditore Alessio Adamo, nel servizio.