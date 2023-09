Eurovolley, stasera si chiude con Italia-Germania

Gli azzurri di Fefè De Giorgi a punteggio pieno e sicuri del primo posto, affrontano stasera la Germania per chiudere questa prima fase a gironi. L'Italia incrocerà negli ottavi di finale, in programma a Bari il 9 e 10 settembre, la quarta della Pool C che uscira' dallo scontro tra Repubblica Ceca e Macedonia del Nord. Diretta della partita su RaiDue a partire dalle 21 Ecco come la squadra si prepara alla sfida con le interviste di Andrea Taffi ai giocatori Fabio Balaso Daniele Lavìa, Leandro Mosca e Yuri Romano'