SPORT CHE AIUTA A GUARIRE

Elisabetta Cocciaretto, Elisa Di Francisca, Samuele Papi e Matteo Berrettini. Sono sono alcuni dei grandi campioni che hanno mandato il loro saluto e supporto alla serata organizzata a Jesi dal Panathlon club per promuovere il valore sociale delo sport. Anche quello terapeutico, come spiega lo psiconcologo Alberto Tagliapietra: “L'obiettivo è fare in modo che ,grazie alle metafore dello sport, noi riusciamo a dare vita alle emozioni di ogni persona che scopre di avere un tumore. Perché scopra che intorno a sé ha una società civile pronta ad accoglierla anche nelle sue paure, non solo nel suo percorso clinico”.

Sul palco anche un insegnante di educazione fisica che ha condotto 9 ragazzi in kayak da Segnigallia a Trieste, poi in bicicletta fino a Roma, portando la statua della madonna di Loreto. Lo sport aiuta il corpo, ma anche la mente. Lo ha testimoniato Paola Balducci, mamma del giovane Filippo, che è tornato a pattinare dopo un trapianto di midollo.