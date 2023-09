Scuola, gli educatori dei disabili scendono in piazza

Lavorano a scuola ma - per legge - non sono dipendenti del ministero dell'istruzione. E vengono gestiti degli enti locali. A scendere in piazza ad Ancona sono stati gli assistenti alla disabilità, coloro cioè che affiancano l'insegnate di sostegno non per la parte didattica, ma per quella educativa. Quindi socializzazione, comunicazione e autonomia. Un disegno di legge - depositato in senato - ha riacceso i riflettori su questo problema. Cgil Marche suggerisce degli emendamenti, comunicati al termine del presidio, nell'incontro avuto col prefetto di Ancona.

Nelle Marche sono 2000 le persone che ricoprono questo incarico a favore degli studenti disabili. Percepiscono stipendi diversi a seconda dei territori dove operano. Ma non è tutto. A volte la retribuzione non è neppure prevista, come in estate o nelle giornate in cui il ragazzo da assistere non si presenti a scuola.