Davanzali: "La verità su Ustica? I politici dovevano dirla prima"

Parla di vergogna Luisa Davanzali. Parla di onta, per la Francia, Giuliano Amato, sulle pagine di Repubblica, e invita Macron a porgere all'Italia “le sue scuse più profonde”. Secondo l'ex premier quella di un missile sparato da un caccia francese è la "versione più credibile" per spiegare la tragedia di Ustica.

27 giugno 1980. Apparteneva ad Aldo Davanzali la Itavia, la compagnia del DC9 che quella sera di giugno trasportava 81 persone da Bologna a Palermo. Morirono tutti nel velivolo precipitato in mare.

Amato ripete quanto detto al Parlamento nell'86: forse un caccia francese decollò dalla Corsica. Forse l'obiettivo era Gheddafi, forse fu Craxi ad avvertire il rais di non salire sul mig inseguito dai francesi. E allora - si chiede la figlia - perché non avvertire anche Davanzali?

Secondo Amato i francesi miravano proprio all'aereo ritrovato in pezzi tre settimane dopo sulla Sila: il mig esaurì il carburante nelle evoluzioni fatte per nascondersi dietro al DC9, finché precipitò in Calabria. Una guerra nei cieli: La stessa verità raccontata da davanzali a ridosso della tragedia. Per quelle affermazioni l'imprenditore sirolese fu indagato per «rivelazione di notizie tendenziose ed esagerate».



Fallì nel giro di pochi giorni l'Itavia: la tesi del cedimento strutturale convinse il ministro Formica a ritirare ogni concessione. Davanzali muore nel 2005. Nel 2013 la sentenza della Cassazione conclude per la pista del missile e scagiona l'imprenditore dall'accusa di aver “armato bare volanti”. Dopo decenni di silenzi e depistaggi 5 anni fa il risarcimento alla famiglia: 330 milioni.