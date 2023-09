Megabox: nuovi coach, alzatrice e opposta. Il presidente: "Il sogno sono i playoff"

È ripartita a singhiozzo la preparazione della Megabox Vallefoglia per l'assenza di alcune giocatrici impegnate tra campionati europei e torneo preolimpico. Ma, nella squadra di pallavolo che milita in A1 femminile, non mancano entusiasmo e novità.

Nel video, il servizio con le interviste a Ivano Angeli, presidente Megabox Vallefoglia, e Andrea Pistola, coach della squadra