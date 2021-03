Festa interrotta dalla Polizia, 11 sanzioni a Campobasso

Questura di Campobasso

I vicini avevano segnalato schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un appartamento del centro di Campobasso.

Al loro arrivo, gli agenti della Squadra Volante hanno subito interrotto la festa privata a cui partecipavano 11 giovani tutti senza mascherine, identificati e multati per violazione delle norme sul contrasto alla diffusione del covid. Tra i partecipanti c'erano anche studenti di corsi di laurea in professioni sanitarie.

In occasione delle festività pasquali, i controlli delle forze di polizia saranno intensificati proprio per scongiurare assembramenti e festicciole in violazione delle normative anti-covid.