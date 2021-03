Covid, due decessi

Bollettino Asrem

2 nuovi decessi a causa del Covid . 29 i nuovi positivi, su un totale di 421 tamponi effettuati Il numero dei nuovi ricoverati è 5. 5 le dimissioni. 108 è il totale dei ricoverati nei diversi ospedali della regione

165 le persone guarite. 1189 il numero degli attuali positivi, in discesa netta negli ultimi giorni .

Intanto Il Comitato "Verità e dignità vittime Covid-19" esprime soddisfazione nell'apprendere la notizia dell'estensione delle indagini da parte della Procura sulla questione dell'impianto di ossigeno al Cardarelli, già oggetto di specifiche denunce del comitato e dei suoi singoli componenti.

Il comitato fa una lunga lista di richieste alla procura sia in merito all'impianto stesso, che - ad esempio - sulla mancata realizzazione a tutt'oggi del centro Covid.

E ancora che vengano accertate tutte le criticità e le responsabilità gestionali e operative già denunciate da diversi medici.

Lo dobbiamo - si legge nel comunicato - a 440 morti, a tutti i parenti delle vittime e ai molisani.

E dalla Procura fanno sapere che proprio ieri i carabinieri dei Nas hanno accompagnato alcuni consulenti ad esaminare l'impianto.

Ma sono diverse le questioni all'attenzione della Procura.

A cominciare dalla corretta comunicazione - a partire da ottobre-novembre - dei dati che hanno determinato la classificazione della regione secondo i colori.

La contestazione si muove su quattro fronti:

- La mancata attivazione di Larino come struttura di supporto per alleggerire la pressione sugli ospedali regionale, in particolare sul Cardarelli.

- i ritardi sui lavori dell'ex hospice nonostante il progetto sia stato approvato a luglio. Proprio per questo ieri è stata sentita la ditta esecutrice dei lavori.

- Il problema delle assunzioni del personale sanitario.

- Il problema dell'organizzazione interna del Cardarelli e dei singoli reparti. Questo in relazione ai casi di infezione verificatisi all'interno prima ancora che arrivassero pazienti Covid.

Ieri sono stati nominati 3 consulenti che dovranno verificare proprio questo: la nomina di questi consulenti arriva in seguito al decesso di una persona che al tampone effettuato al momento dell'ingresso non era positiva, poi ha contratto il Covid (e i consulenti dovranno accertare se lo ha contratto proprio all'interno dell'ospedale), e poi è deceduta.