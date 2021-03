Contagi a Montaquila

Secondo i dati Asrem sarebbero più di venti i positivi a Montaquila, ma all'amministrazione comunale ne risultano circa 16. Nella Rsa sono stati vaccinati tutti gli operatori e si stanno ultimando le vaccinazioni sugli ospiti. A Venafro c'è il punto vaccinale dove si sta procedendo con gli over 80 di questo piccolo comune. Gli anziani che non possono allontanarsi dal proprio domicilio non sono stati ancora vaccinati