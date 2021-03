Il Molise torna arancione

Malattie infettive del Cardarelli

Da domani tutta la regione è arancione, e lo saranno anche i quattro comuni che in questa settimana sono stati zona rossa, Agnone, Jelsi,Termoli e Toro.

I dati epidemiologici danno un quadro in leggero miglioramento.

Il numero dei positivi si è assestato da qualche giorno intorno ai mille casi, tornando ai livelli dell'inizio dell'anno, grazie a una lenta diminuzione dell'aumento dei casi giornalieri e nonostante solo ieri ci siano stati 77 nuovi positivi rispetto a 65 guariti

Rimane però alto il numero dei morti, 434 dall'inizio della pandemia, leggermente superiore in percentuale rispetto alla media nazionale sia per tasso percentuale di letalità, calcolato dividendo il totale delle persone decedute a causa della malattia con il totale dei malati, e soprattutto per tasso di mortalità, calcolato invece rispetto al numero complessivo della popolazione regionale.

A cui si aggiunge la progressiva diminuzione dell'età delle persone colpite e che vengono a mancare.

Anche l'Rcont che è tornato a salire - dallo 0,89 all'117 - secondo i monitoraggi del Ministero della Salute - indica che il numero dei positivi sintomatici è alto e di conseguenza anche la pressione sanitaria, in particolare sulle terapie intensive.

Siamo attualmente a 16 posti occupati., circa il 40%, con una soglia critica indicata al 30%.

La precauzione in regione rimane dunque alta, e lo testimonia la scelta di quasi tutti i principali comuni molisani di continuare fino alle vacanze di Pasqua con la didattica a distanza nelle scuole.

In ogni caso nei giorni di sabato 3, domenica 4 pasqua e lunedì 5 pasquetta, tutta l'Italia torna in zona rossa. Dunque in quei giorni tutti a casa e ci si potrà spostare verso un'altra abitazione privata della stessa regione solo una volta al giorno, per consentire di trascorrere almeno parte delle feste vicino ai familiari.