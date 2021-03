Vaccini nei paesi, arriva personale dell'esercito

Piano vaccini

Un primo incontro a Palazzo Vitale con i vertici della sanità regionale e la protezione civile è avvenuto già in mattinata. La task force predisposta dal Commissario per l'emergenza Figliuolo, annunciata solo poche ore fa è già all'opera e nel pomeriggio il programma dovrebbe definirsi con maggiore precisione.

Nel concreto, si tratterà di unità di vaccinazioni mobili composte da un medico e due infermieri a supporto delle strutture già operative - questo almeno è quello che si apprende finora da fonti vicine al Generale al vertice dell'emergenza . Saranno inviate in Molise e in Basilicata per raggiungere i paesi più isolati delle due regioni, accelerare la campagna vaccinale nei territori più svantaggiati e agevolare soprattutto gli anziani, popolazione prevalente di queste area.

Un annuncio che arriva proprio all'indomani della strigliata alle Regioni da parte di Draghi.

Secondo l'elaborazione Gimbe di dati forniti dal Ministero della salute e aggiornati al 24 marzo, la percentuale di popolazione che in Molise ha completato il ciclo vaccinale è pari al 4,9 per cento, appena superiore alla media italiana. Analizzando la fascia di popolazione degli over 80, prioritaria secondo le direttive nazionali, solo il 25, 1 per cento in regione ha ottenuto anche la seconda dose - anche in questo caso il dato supera quello nazionale che si arresta al 19,1. Una fetta corrispondente al 35, 2 per cento è in attesa invece del richiamo.