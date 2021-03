Fondi per l'area di crisi

3.742.999 euro per il Molise. E' quanto stanziato dal decreto di riparto delle risorse delle Regioni per interventi di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga per i lavoratori e le imprese delle aree di crisi complessa.

La somma è a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione. Il decreto è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco.

Complessivamente sono stati stanziati 180.000.000 euro. Questa la ripartizione regioni

Lazio 28.253.880 euro; Campania 13.889.296 euro; Molise 3.742.999 euro; Marche 16.775.741 euro; Abruzzo 7.063.470 euro; Friuli Venezia Giulia 1.765.867; Puglia 8.829.337; Sardegna 11.919.605 euro; Umbria 10.595.205 euro; Toscana 37.083.217 euro; Veneto 5.646.961 euro; Piemonte 30.902.681 euro; Sicilia 3.531.735 euro