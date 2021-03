Rinviata anche Recanatese-Agnonese

Ingresso in campo al Civitelle

Calcio.serie D.

terzo rinvio consecutivo per l'Olimpia Agnonese che avrebbe dovuto giocare dopodomani a Recanati nel turno infrasettimanale. Stavolta i casi di Covid riguardano la squadra granata. Salgono dunque a quattro le partite da recuperare per la squadra altomolisana che è penultima in classifica con soli 4 punti.