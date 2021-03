Flori Degrassi nuovo commissario alla sanità

Flori Degrassi nuovo commissario sanità

Il nuovo commissario alla sanità del Molise, in sostituzione del dimissionario Angelo Giustini, è Flori Degrassi. A nominarla il Consiglio dei Ministri. Degrassi, 70 anni,laureata in medicina, già direttrice dell'azienda sanitaria Roma 2, ha una lunga esperienza gestionale nella sanità laziale. Dovrebbe arrivare in Molise nei prossimi giorni. Il ruolo di subcommissario è stato assegnato a un'altra donna, la manager veneta Annamaria Tomassella, già direttrice amministrativa dell'Asl di Treviso.Il presidente Toma che è intervenuto nel Consiglio dei Ministri ha ribadito la sua contrarietà al commissariamento. Al neo commissario spetterà l'incarico di attuare il piano di rientro dai disavanzi. Dovrà attuare il programma operativo per gli anni 2019-2021 e predisporre il programma per gli anni 2022-2024. E dovrà soprattutto gestire l'emergenza sanitaria dovuta al covid.