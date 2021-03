Malattie infettive del Cardarelli

Covid. Altri tre decessi in regione nelle ultime 24 ore. Le vittime sono una donna di 60 anni di Bojano, che era a casa, un'altra di 67 anni di San Martino in Pensilis, ricoverata in terapia intensiva al Cardarelli e un uomo di 90 di Campobasso, ricoverato in malattie infettive. 77 i nuovi positivi, su un totale di 913 tamponi effettuati, un tasso di positività che scende all'8,4%. Il numero dei ricoveri è 8, quello dei dimessi è 5. Alto è il numero dei guariti: 65. Gli attualmente positivi sono:1048, numero che torna leggermente a salire. Il totale degli attualmente ricoverati è 89, in lenta discesa. Il totale dei decessi è 434.