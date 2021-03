Covid: 1 decesso, 2 soli positivi e 48 guariti

Il bollettino covid dell'Asrem

L'andamento della pandemia continua a dare segni di rallentamento. Anche per effetto dell'esiguo numero di tamponi esaminati, appena 224.

C'è purtroppo da registrare ancora una vittima, una donna di 91 anni di Busso ricoverata in malattie infettive al Cardarelli, ma i nuovi contagiati sono appena 2: 1 a Campobasso, l'altro a Santa Croce di Magliano.

Risultano ben 48 le persone guarite di cui 15 ad Agnone. Il conto degli attualmente positivi è ora di 957 pazienti. Sono 5 i dimessi, 3 i nuovi ricoveri in ospedale.

Sul fronte dei vaccini, si va avanti. Oggi la percentuale delle dosi somministrate sale quasi al 92% di quelle somministrate.

Oggi nel pomeriggio c'è stato il vertice tra le Regioni e il Governo sul tema vaccini dopo la strigliata del Presidente Draghi sulle disparità territoriali nelle somministrazioni. Clima cordiale durante l'incontro, rinnovato l'impegno comune per un buon esito della campagna. Da fonti vicine al Commissario per l'emergenza Figliuolo arriva anche la conferma dell'arrivo di dosi del vaccino monodose di Johnson&Johnson dal 16 aprile. Entro giugno dovrebbero arrivare un totale di oltre 7 milioni di dosi, secondo il piano del Ministero della Salute.