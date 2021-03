Covid: il bollettino odierno

Seppur leggermente il covid rallenta la sua stretta sul Molise ma lascia il suo strascico di dolore per la morte di una donna di 85 anni di Santa Croce di Magliano ricoverata nel reparto di Malattie infettive. Decesso avvenuto ieri e reso noto oggi dall'Asrem. Nel bollettino odierno non figura la morte della collaboratrice scolastica di San Giuliano di Puglia, 64 anni, avvenuto a Cerignola, dove era stata trasferita con l'attivazione della rete cross.

Su 554 tamponi refertati sono emersi 17 positivi. Scende, dunque, il numero degli attualmente positivi a 891 persone. I guariti sono invece 82 (dall'inizio della pandemia si arriva a 10.941).

Si allenta anche la pressione sugli ospedali. I pazienti ricoverati al Cardarelli sono complessivamente 66 (57 in malattie infettive, dove oggi è stato ricoverato anche un paziente proveniente da Carlantino-9 in terapia intensiva); 3 i pazienti ricoverati nell'area grigia del pronto soccorso dell'ospedale di Termoli; altrettanti nel reparto di terapia intensiva del Gemelli Molise; 7 invece i pazienti al Neuromed di Pozzilli (4 in terapiaintensiva, 3 in sub intensiva)