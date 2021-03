Droga per le feste di Pasqua: arrestata

controlli della polizia Isernia

Un panetto da 100 grammi di hashish gettato via alla vista degli agenti, altri due panetti con lo stesso quantitativo ciascuno, nascosti in casa. E' finita agli arresti domiciliari una donna della provincia di Isernia fermata ieri nel corso di un controllo da parte del personale della Squadra mobile della Questura isernina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. A insospettire gli agenti è stato proprio il "lancio" dell'involucro contenente la droga. Dalla successiva perquisizione domiciliare la scoperta dell'altro quantitativo di sostanza stupefacente. Gli inquirenti sospettano che l'hashish fosse destinato al mercato cittadino in vista delle imminenti festività di Pasqua