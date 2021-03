San Giuliano: il dolore per la morte di Giuseppina

"Purtroppo questo maledetto Virus ci ha portato via poco fa un pezzo importante della nostra Comunità!

Cara Giuseppina tu che hai cresciuto generazioni di bambini, compreso me, in quella scuola dove purtroppo anche tu sei rimasta sepolta e da dove sei ripartita con la tua grande forza che ti contraddistingueva! Ora proteggi i nostri piccoli angeli anche lassù come solo tu sapevi fare.

Che la terra ti sia lieve".

Il dolore del giovane sindaco di San Giuliano di Puglia è il dolore di tutto il paese. Non ce l'ha fatta Giuseppina Barbieri, la collaboratrice scolastica della Jovine. E' morta a Cerignola, dove era stata trasferita dal Molise, per le conseguenze del covid. 19 giorni fa, il virus aveva portato via la madre.

Se ne va anche lei, dopo la professoressa Concetta Terzano, altra superstite del crollo della Jovine.

"Una guerriera" così in molti ricordano Giuseppina, 64 anni, sempre pronta a regalare un sorriso ai bambini e agli adulti. Giuseppina che quando parlava dei 27 bambini e della maestra Carmela, vittime innocenti del crollo del 31 ottobre 2002, usava il presente. Che non amava le telecamere ed anche il suo "no grazie" era sorridente