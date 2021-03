Montecitorio: presidio del comitato "Qui si muore-Sos Molise"

E' iniziato il presidio del comitato "Qui si muore - sos Molise" davanti a Montecitorio. L'obiettivo è un pressing in vista della nomina del nuovo Commissario per la sanità che dovrebbe avvenire oggi. I rappresentanti del comitato sono accompagnati da una delegazione di parlamentari molisani.

"Dopo mesi di rimpalli tra Commissario, Regione ed Asrem nell’ adozione del piano Covid tutt’ ora inesistente - afferma il comitato - il Molise soffre uno dei più alti tassi di mortalità in Italia legati al Covid, per questo - continuano - chiederemo che il nuovo Commissario abbia poteri specifici e responsabilità chiare nella gestione della pandemia e della riorganizzazione della sanità regionale, senza intralci - si specifica - da parte della politica, tramite un decreto ad hoc così come è avvenuto in Calabria.

Il comitato inoltre intende chiedere al Governo di essere ascoltato anche sul debito sanitario