Condanna Nicosia, Occhionero non commenta

La deputata Giuseppina Occhionero

"Mi fido della Magistatura che farà il suo corso, questo è ancora solo il primo grado di giudizio". Poche parole, nessun commento da parte della deputata di Italia Viva, Giusy Occhionero che non vuole rilasciare dichiarazioni sulla condanna a 16 anni e 8 mesi di reclusione decisa dal Gup di Palermo, nei confronti del suo ex assistente parlamentare, Antonello Nicosia accusato di associazione mafiosa.



Si tratta di un altro processo nel quale non sono coinvolta, precisa la deputata molisana. Che, invece, è stata rinviata a giudizio lo scorso ottobre per falso, in relazione alle dichiarazioni sul rapporto con Nicosia che avrebbe fatto passare in carcere come suo collaboratore, consentendogli di entrare con lei nei penitenziari e di incontrare i boss mafiosi.



I pubblici ministeri Francesca Dessì e Gery Ferrara avevano chiesto una condanna a 20 anni per il portaborse della parlamentare. Oltre a Nicosia erano a processo il boss di Sciacca, Accursio Dimino, condannato a 20 anni, mentre per due favoreggiatori, Paolo e Luigi Ciaccio, la condanna è stata di due anni e 4 mesi e di due anni.