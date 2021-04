Il 25 aprile al tempo del Covid

25 aprile cerimonia a Campobasso

Una Festa densa di ricordi, significati ed emozioni. Accompagnata da messaggi provenienti da numerose fonti,pubbliche e private, che ne sottolineano il rilievo.

E' il 25 Aprile, anniversario della Liberazione dalla dittatura nazifascista. Ma anche questo 76° anniversario , come il precedente, è caduto nell'era Covid.

Le conseguenze, con l'applicazione delle restrizioni sanitarie del caso, l'hanno colpito in maniera evidente.

La riprova, nella cerimonia che si è svolta a Campobasso e che è consistita nella sola deposizione di una corona d'alloro ai piedi del Monumento ai caduti , alla presenza del sindaco di Campobasso Gravina, e dei vari rappresentanti istituzionali e politici. Per l'occasione anche la deposizione di un'altra corona da parte dell'Anpi Molise, prima di dare vita , in via Martiri Molisani della Resistenza all'iniziativa 'Street art partigiana, con tanto di murales e letture resistenti ad opera di Fabrizio Nocera. E sempre ad opera dell'Anpi in tre manifestazioni distinte a Castropignano, Termoli e Portocannone, sono stati ricordati tre martiri molisani della Resistenza.

Su tutto il richiamo del Primo Cittadino della Repubblica, il Presidente Sergio Mattarella, che nel suo messaggio,

ha ribadito...''come ora più che mai, è necessario rimanere uniti in uno sforzo congiunto, che ci permetta di rendere sempre più forti i valori e gli ideali che sono alla base del nostro vivere civile , che hanno portato alla rinascita dell'Italia''.