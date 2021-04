Il Molise che si accorpa

Contado Molise

Unite fino al 1963, divise eppure oggi ancora per molti versi, e per diversi motivi, di nuovo unite, anche se non geograficamente. perché le necessita' e le contingenze sono più stringenti dei confini e così, se bisogna tagliare le spese, e sempre di più a fronte della crisi economica, bisogna farlo, si accorpa. i governi si succedono e si succedono anche i tagli ai servizi e ai presidi. l'ultimo in ordine di tempo e' quello della polizia ferroviaria di Campobasso, un avamposto di sicurezza per i cittadini, che però viene meno, tra proteste e preoccupazioni, nel nome della razionalizzazione delle risorse. ma e' solo il fanalino di coda di una lunga lista di accorpamenti, solo per fare degli esempi due anni fa ci fu quello dell'Anas, che ora e' azienda nazionale autonoma delle strade di abruzzo e Molise, strade il cui destino si incrocia. e fu così anche per il comando regionale dei Carabinieri in Molise, che il primo settembre di 5 anni fa venne accorpato a quello dell'abruzzo. nasceva così la nuova legione di abruzzo e Molise. anche la struttura dei sindacati ha dovuto riorganizzarsi . D'altronde la crisi del lavoro si riversa necessariamente sulle rappresentanze sindacali, che devono tagliare costi di sedi e segreterie. ma al di la' dell'ottimizzazione delle spese, che sia imposta dal governo centrale o scelta per necessita' di sopravvivenza territoriale, rimane il dibattito sempre aperto, che si ripropone puntualmente e accende gli animi dei cittadini: meglio l'autonomia o l'accorpamento con altre regioni? un dibattito che questo sì, travalica i confini