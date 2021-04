Covid, due decessi e 37 contagi. Preoccupa il cluster a Petrella Tifernina

Un laboratorio analisi

Sono due le vittime del Covid oggi: una donna di 54 anni, di Bojano e un uomo di 61 anni di castel San Vincenzo. Entrambi erano nella terapia intensiva del Cardarelli. In malattie infettive c'è stato un nuovo ricovero, e un dimesso, per un totale di 50 persone in ospedale (44 in malattie infettive e 6 in terapia intensiva). Sono due i pazienti positivi al Gemelli Molise e un ricoverato al Neuromed. Nessuno al San Timoteo.



Sono 616 i casi di attualmente positivi, 474 i pazienti positivi deceduti dall'inizio dell'emergenza, per un totale di 12.099 guariti. I tamponi refertati nelle ultime 24 ore sono 525. I nuovi contagi sono 37, di cui 12 a Petrella Tifernina. Dove c'è un cluster che si sta estendendo. 32 i guariti nella giornata di oggi.