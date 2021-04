Riaperture: il messaggio di fiducia dell'Arcivescovo Bregantini

La messa celebrata da monsignor Bregantini

Un messaggio di speranza e di vigile fiducia sulle riaperture arriva dall'Arcivescovo di Campobasso-Bojano, Giancarlo Maria Bregantini che afferma: "La gente non va impaurita, ma educata, accompagnata. Servono la speranza e non la fuga, la lotta e non la paura". Parole pronunciate durante l'omelia della messa in onore di San Giorgio, patrono di Campobasso.

Per Monsignor Bregantini: "Serve coraggio per un futuro da rischiare e non da temere, per riaprire con fiducia gli spazi della vita e del lavoro. Nessuno però deve essere lasciato solo".

Nella sua riflessione spazio anche per i problemi della didattica a distanza: "Sono tanti i bambini che non hanno i mezzi adeguati per seguirla". Infine dall'Arcivescovo un "Pensiero commosso per le vittime di una pandemia che - dice - sembra non finire mai".