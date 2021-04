Pasquetta in una Campitello Matese deserta

Una veduta di Campitello Matese

Una Pasquetta diversa per tutti, ma sopratutto per le località turistiche. Oggi Campitello Matese è deserta. Non si vedono in giro persone. Di fronte alle palazzine delle seconde case, solitamente piene in un periodo come questo, c'è solo un'auto parcheggiata. Chiusi gli alberghi e tutte le attività commerciali a causa della zona rossa. Salvatore D'Angelo direttore della Scuola Sci conferma che nessuno ha deciso di rientrare alle seconde case, un po' per la zona rossa e un po' perché non c'è nulla da fare. I Carabinieri effettuano i controlli di routine, ma in fondo al pianoro, c'è un piccolo gruppo di giovani che in barba a qualunque divieto sale a piedi la montagna per poi ridiscendere chissà quando con gli sci.

Qui sotto il servizio di Flaminia Gullo, montaggio di Serena Santella ed Eleonora Diodati.