C'è anche Enzo Calvitti, di Mafalda tra gli ex terroristi rossi

Enzo Calvitti

C'è anche Enzo Calvitti di Mafalda tra i sette ex membri delle Brigate Rosse arrestati in Francia su richiesta dell'Italia, per l'estradizione.



Nato a Mafalda, ha 66 anni, deve scontare 18 anni, 7 mesi e 25 giorni di reclusione, oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata per 4 anni, per i reati di associazione sovversiva, banda armata, associazione con finalità di terrorismo, ricettazione di armi. La sentenza è divenuta esecutiva a settembre del 1992, il mandato di cattura europeo nei suoi confronti scade il 21 dicembre del 2021.



Dal 1998, Calvitti è uno dei capi della colonna romana delle Br. Condannato a 21 anni per tentato omicidio di un funzionario di Polizia, sotto di lui - insieme alla compagna Anna Mutini - nasce nel Nord Italia "Seconda posizione", il movimento emerso in seguito alla frattura all'interno delle Br, avvenuta dopo l'omicidio Moro. Quando venne arretato nella sua casa in Francia, nel 1989, insieme alla compagna, la Polizia trovò un documento in cui Calvitti invitava la "terza generazione" delle Br a continuare la lotta clandestina.



Gli altri terroristi arrestati in Francia sono: gli ex brigatisti Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Sergio Tornaghi, e Marina Petrella; Giorgio Pietrostefani, che apparteneva a Lotta Continua, e Narciso Manenti appartenente ai Nuclei Armati Contropotere Territoriale. Altri tre ex terroristi sono in fuga e sono ricercati. Tutti sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni '70 e '80.



Il blitz è stato messo a segno dalla polizia antiterrorismo francese, grazie al lavoro di cooperazione dello Scip italiano, l'organismo interforze che, in questi mesi, ha lavorato alla ri-localizzazione dei "ricercati" italiani protetti dalla cosiddetta "dottrina Mitterand". Fino al provvedimento di fermo di oggi: in virtù del mandato di cattura europeo che pendeva a carico di ciascuno dei terroristi, fin dagli anni Novanta.



Diverse le reazioni all'operazione . "Il Governo - afferma il presidente del Consiglio Mario Draghi - esprime soddisfazione per la decisione della Francia di avviare le procedure giudiziarie, richieste da parte italiana, nei confronti dei responsabili di gravissimi crimini di terrorismo, che hanno lasciato una ferita ancora aperta".