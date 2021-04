Incendio a Montenero di Bisaccia

Nella serata di ieri una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta per spegnere l'incendio di una concessionaria d'auto sulla SS 16 in territorio di Montenero di Bisaccia.

Vedete la foto. In supporto anche una squadra dei Vigili dall'Abruzzo (Vasto e i carabinieri di Termoli)