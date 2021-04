Il Molise resta in zona gialla

Gente in zona gialla

L'Rt (indice trasmissibilità del virus) del Molise torna a calare (è sceso a 1 mentre era a 1,49. Il dato nazionale è di 0.85. Così come, seppur di poco, cala l'incidenza dei nuovi casi di contagio. La situazione è in miglioramento, ma è troppo presto per valutare l'effetto-riaperture.



Il Molise si conferma zona gialla e torna a rischio basso. Il Ministro della salute Roberto Speranza firmerà l'ordinanza che sarà in vigore dal 3 maggio. Secondo la Fondazione Gimbe, che compie un monitoraggio settimanale dei dati, continua la "lenta e progressiva" discesa dei casi di contagio, anche nella nostra regione. Almeno il 5% in meno di casi. A livello ospedaliero, siamo scesi sotto la soglia di saturazione nelle terapie intensive (sono ora al 28%). Quindi il Molise non è più al di sopra della soglia d'allarme.



Questa pero', è una fase delicata, per cui bisogna mantenere alta la guardia, rispettare le regole ed accelerare con le vaccinazioni, per evitare conseguenze delle riaperture di questi giorni.