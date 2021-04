Lite tra giovani al vecchio stadio: minorenne ferisce un coetaneo

Gli agenti fermano i ragazzi



Solo l'intervento della Polizia ha evitato il peggio nella rissa tra giovani, avvenuta la sera del 21 aprile nel parcheggio dell'impianto sportivo ex Romagnoli di Campobasso. Uno di loro è stato portato al pronto soccorso dall'ambulanza del 118, dopo la colluttazione con un coetaneo.

E' stato recuperato sul posto dagli agenti e sequestrato un coltello da cucina. Un ragazzo, minorenne del capoluogo, è stato segnalato alla Procura per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. E' la seconda volta - nel giro di pochi mesi - che l'area dell'ex stadio Romagnoli diventa teatro di una rissa tra giovani. A febbraio, furono 4 ragazzi ad essere segnalati all' Autorità giudiziaria.