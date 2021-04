La Pasqua al tempo del covid

La messa di Pasqua celebrata dall'Arcivescovo di Campobasso-Bojano Bregantini

La pandemia condiziona, per il secondo anno di seguito, i riti pasquali, le messe e la festa di oggi. Ma nonostante tutto, numerosi molisani fedeli hanno scelto di seguire dal vivo le celebrazioni religiose nelle chiese di tutta la regione. Le liturgie si svolgono nel rispetto delle restrizioni anti-covid e con un numero contingentato di fedeli.

Restano in vigore fino a domani compreso le limitazioni agli spostamenti: all'interno della regione si potrà effettuare una sola visita al giorno a casa di amici o parenti per non più di due adulti con figli minori di 14 anni, in orari compresi tra le 5 e le 22. Inoltre si potrà uscire dalla propria abitazione soltanto per motivi di lavoro, di salute e di assoluta necessità.

Qui sotto un Crocifisso in avorio su croce in tartaruga e legno intagliato e dorato del XVI secolo, conservato nel Museo civico G. Barone di Baranello