Il Tar accoglie la sospensiva, la Ginefra torna al suo posto

Isabella Ginefra

Stop del Tar del Lazio alla delibera con cui il plenum del Csm, nel febbraio scorso, aveva annullato la nomina, approvata nel settembre 2018, di Isabella Ginefra a capo della procura di Larino e provveduto a nominare

per il medesimo incarico direttivo Elvira Antonelli. La prima sezione del tribunale amministrativo ha, con un'ordinanza depositata oggi 29 aprile, accolto la richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso di Ginefra e fissato per il 20 ottobre prossimo l'udienza per la trattazione nel merito della questione. Ginefra, dunque, resta al momento alla guida dell'ufficio giudiziario molisano: l'annullamento d'ufficio della sua nomina era stato disposto dal Csm alla luce delle chat estrapolate dal telefono di Luca Palamara, dalle quali sono emersi messaggi tra quest'ultimo e Ginefra ritenuti, come venne sottolineato in plenum lo scorso febbraio "indicativi di una insistente autopromozione"