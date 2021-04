Borgo dei borghi, Trivento fuori

Il borgo dei borghi

Non ce l'ha fatta Trivento, il paese molisano che in queste settimane ha partecipato al contest Il Borgo dei Borghi, una sfida tra i piccoli paesi più belli d'Italia ciascuno in rappresentanza di una regione andato in onda su Rai3.

Ieri sera si è svolta la serata finale e Trivento - con la sua Cripta sotto la Cattedrale, la bella scalinata che sale verso il centro storico, la storica fontana e le opere d'arte fatte ad uncinetto - è arrivato 13 esimo.

Ha vinto la calabrese Tropea, seguita da Baunei in Sardegna e da Geraci Siculo.