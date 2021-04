Covid, nessun decesso ma salgono i positivi

Il bollettino Asrem

Nessuna vittima nella giornata di oggi. Una buona notizia, in un quadro però non completamente roseo che si ricava dal bollettino dell'Asrem delle ultime 24 ore. Salgono a 633 gli attualmente positivi, per effetto dei nuovi 74 contagi. Di questi, 23 solo a Bojano e 27 a Campobasso. Nel capoluogo regionale sono state certificate anche 12 guarigioni. Che sono 35 in tutta la regione, su 783 tamponi processati.



In ospedale, al Cardarelli sono ricoverate al momento, 50 persone (40 in Malattie infettive e 10 in terapia intensiva). E' stato dimesso un paziente nella giornata di oggi e una persona è stata portata in rianimazione dal reparto medico. Tre i nuovi ricoveri sempre al Cardarelli.



Due i pazienti Covid nella terapia intensiva del Gemelli Molise e altrettanti due in quella del Neuromed. Nessun positivo Covid è ricoverato al momento al San Timoteo di Termoli. 54 i ricoveri totali.