Covid, una vittima e 19 nuovi positivi

Il bollettino dell'ASreM

Una vittima del Covid nella giornata di oggi: un uomo di 73 anni di Campobasso, morto nella terapia intensiva dell'ospedale. E' la 467esima vittima del coronavirus dall'inizio della pandemia. Sono 634 gli attualmente positivi: 19 i casi di contagio riscontrati oggi, a fronte di 566 tamponi refertati. Sono guarite 17 persone.



In ospedale a Campobasso, c'è stato un nuovo ricovero, due dimessi da malattie infettive e nessun trasferimento. Sono 48 i pazienti ricoverati in tutto al Cardarelli (39 in reparto, 9 in rianimazione). Due persone sono nella terapia intensiva del Gemelli Molise, due in quella del Neuromed di Pozzilli. Nessun paziente Covid al San Timoteo di Termoli.