Covid, altri 4 morti e contagi in calo

Bollettino Asrem

Purtroppo oggi ci sono state quattro vittime: un uomo di 74 anni di Agnone morto in casa, un 80 enne di Campomarino deceduto in malattie infettive. Due morti nella terapia intensiva Covid del Cardarelli (una donna di 64 anni di Santa croce di Magliano e un 52 enne di Torella del Sannio).



Su 562 tamponi refertati, sono stati scoperti 33 nuovi positivi. In ospedale sono entrate altre 4 persone e ne sono state dimesse 5. Il numero dei guariti continua a crescere: 41. Mentre sono 846 gli attualmente positivi.

La situazione in ospedale vede 69 totale ricoveri di cui 60 al Cardarelli di Campobasso, 2 al San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise, 4 al Neuromed di Pozzilli.