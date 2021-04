Covid, prosegue il momento di grazia

Il bollettino del 5 aprile

Pasquetta regala una splendida notizia al Molise. Nessun morto e nessun nuovo caso di coronavirus nelle ultime 24 ore.

Bisogna sottolineare che sono stati refertati appena 99 tamponi, ma in ogni modo non ci sono contagi, mentre si contano ben 57 guariti.

Scendono ancora gli attualmente positivi in Regione. Ora sono 725.

Diversa invece la situazione sul fronte ospedaliero: 3 persone sono state ricoverate, 2 in malattie infettive al Cardarelli e una nell'area grigia del San Timoteo, mentre un paziente è stato trasferito da malattie infettive a terapia Intensiva.

Al momento nel reparto di rianimazione del Cardarelli sono ricoverate 10 persone. Altre 49 si trovano in malattie infettive.

In 3 si trovano al San Timoteo, come 3 sono i pazienti in terapia intensiva al Gemelli, 3 nella rianimazione del Neuromed e uno in subintensiva.