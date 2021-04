Covid: nessun decesso e 29 nuovi casi. I guariti sono 21

Il bollettino Asrem del 24 aprile 2021

In Molise non ci sono morti a causa del covid, per il secondo giorno consecutivo. Le persone decedute finora restano 467 secondo il bollettino ufficiale Asrem.

Continuano però a crescere i contagi. A fronte di 745 tamponi esaminati, sono 29 i nuovi positivi, 13 dei quali a Campobasso. Risultano guarite 21 persone, di cui 7 nel capoluogo di regione. Gli attualmente positivi sono 664.

Sul versante ricoveri, a fronte di 2 dimissioni si registrano altrettanti ingressi nel reparto di Malattie infettive. C'è però un trasferimento in Terapia intensiva.

I pazienti attualmente curati in ospedale restano 54: 40 in Malattie infettive, 14 in Terapia intensiva: 10 al Cardarelli, 2 al Gemelli, 2 al Neuromed.