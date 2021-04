Covid, un decesso. Aumentano i comuni covid free

Ospedale Cardarelli di Campobasso

Un decesso, due nuovi ricoveri nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale Cardarelli, 30 nuovi positivi emersi dai 1.075 tamponi refertati (il tasso di positività scende al 2.8%); 33 persone dichiarate clinicamente guarite.

Sono i dati principali del bollettino sull'andamento del Covid reso noto dall'Azienda Sanitaria Regionale.

La persona deceduta, una donna di 80 anni di Campolieto, era ricoverata in malattie infettive. Di Campolieto è anche uno dei due ricoverati, il secondo è di Capriati al Volturno.

Sale il numero di tamponi refertati. Il comune con maggior numero di nuovi positivi è Montaquila (7 persone). Scende il numero di positivi nella città capoluogo di regione (9 i guariti).

Al momento i pazienti positivi ricoverati al Cardarelli sono complessivamente 52 (44 in malattie infettive, 8 in terapia intensiva); non si registra alcun nuovo ricovero a Termoli; 2 i pazienti invece ricoverati nel reparto di terapia intensiva del Gemelli; un solo paziente è ricoverato al Neuromed di Pozzilli.

Gli attualmente positivi in regione sono 613. I pazienti guariti da inizio pandemia sono 12.067 mentre le persone decedute, sempre da inizio emergenza sanitaria, sono 472