pneumatici abbandonati

Solo pochi giorni fa avevamo denunciato con un servizio quello che si presentava come uno sfregio all'ambiente:vecchi elettrodomestici e pneumatici addandonati in contrada Tappino a Campobasso ,nella zona dell'acqua sulfurea. Oggi l'intervento delle Sea, tre squadre all'opera per bonificare l'area e ripulirla