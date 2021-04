Cus Molise sconfitto a Gubbio

Ingresso in campo

Termina con una sconfitta la stagione regolare del Cus Molise battuto a Gubbio per 8-3. Per i ragazzi di coach Sanginario, scesi in campo senza Debetio, Turek e Triglia, sfuma la possibilità di arrivare al terzo posto, conquistato dalla Tombesi Ortona, che avrebbe garantito una migliore posizione nella griglia play off. Ora invece il Cus dovrà affrontare nel primo turno proprio la Tombesi in gara secca in trasferta, l'8 maggio.