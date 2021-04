Prestazione maiuscola di Barichello autore di quattro reti

Il Cus batte Capurso e vola ai play off

Terzo posto consolidato con la vittoria sui pugliesi travolti con il risultato di 7-2. Oltre al brasiliano brillano Triglia autore di una doppietta e Zancanaro che segna la prima rete in rossoblù. In B Chaminade bloccata in casa dal Mirto (2-2)