Cus Molise, netta sconfitta interna

Barichello in azione

Il Giovinazzo passa alla palestra Sturzo 4-1 imponendo lo stop al Cus Molise nel recupero della tredicesima giornata di campionato. Un ko che costringerà i rossoblù di Sanginario a difendere il terzo posto in classifica sabato, nell’ultima gara di regular season, sul campo del Gubbio. In Umbria, tra l’altro i molisani, dovranno rinunciare a Turek che, in diffida è stato ammonito e sarà quindi squalificato.