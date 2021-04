Punto vaccinale di Vinchiaturo, c'è l'ok. Nuovo centro anche a Campobasso

al via i vaccini astrrazeneca ai volontari

Nuovo punto vaccini a Campobasso - Il Comune di Campobasso sta collaborando con l'Arma dei Carabinieri e l'Asrem alla realizzazione di una nuova area vaccinale che sarà localizzata in zona Selva Piana, nell'area del parcheggio già utilizzata dall'Arma come Drive Trough per i test. Il piano organizzativo prevede che l'attività del drive trough prosegua la mattina mentre al pomeriggio, dalle 15 alle 18, i Carabinieri garantiranno le vaccinazioni, che saranno effettuate senza scendere dalla macchina.



Centro Vaccinale a Vinchiaturo - C'è il via libera da parte dell'Asrem a realizzare un nuovo punto vaccinale al Palasport di Vinchiaturo per la somministrazione dei vaccini anti covid. L'accordo stipulato dal sindaco e dal direttore generale dell'Asrem sarà in vigore fino al prossimo 31 ottobre. La struttura è stata concessa in uso gratuito all'azienda sanitaria.